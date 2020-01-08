Видео последствий крушения украинского Boeing-737 под Тегераном

В сети продолжают появляться видео крушения украинского Boeing-737 в Иране. На кадрах видно, как повсюду валяются обгоревшие обломки воздушного судна. На месте работают все экстренные службы.

Представитель аэропорта Тегерана сообщил, что 167 пассажиров и девять членов экипажа, находившиеся на борту самолета, погибли.

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь».

В настоящий момент устанавливается список жертв катастрофы. Российское посольство в Иране выясняет, были ли на борту рухнувшего самолета россияне.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном.