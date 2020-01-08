Матвиенко направила руководству Ирана соболезнования после катастрофы Boeing

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму соболезнований председателю Собрания Исламского совета Ирана Али Ардаширу Лардижани в связи с авиакатастрофой в аэропорту Тегерана украинского самолета Boeing-737.

«С большой скорбью восприняли сообщение о гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение после взлета из столичного аэропорта. Мы искренне сопереживаем гражданам Исламской Республики Иран, разделяем боль тех, кто понес невосполнимые утраты, желаем им стойкости и твердости духа в этот тяжелый час», — говорится в сообщении.

Пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из аэропорта на юге Тегерана утром 8 января. На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177 — 179 человек, включая членов экипажа. Выживших нет.