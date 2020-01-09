«Трогает до глубины души»: Пользователи сети о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»

Пользователи социальных сетей не перестают делиться впечатлениями о новом фантастическом фильме Федора Бондарчука «Вторжение». Юзеры бурно обсуждают российский блокбастер, ставший поистине самой ожидаемой кинопремьерой.

«Эта вода, летающие объекты. Это все очень захватывает! Это лучший фантастический фильм за последнее время! Концовка трогает до глубины души»;

«Я в восторге! Финальная сцена — это торжество любви, верности и человечности над любым оружием, даже инопланетным! Получилась очень красивая история», — отмечают пользователи социальных сетей.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более одного миллиарда рублей при бюджете в 380 миллионов. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрители «Вторжения» Федора Бондарчука нарисовали героев фильма.