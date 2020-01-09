Зрители «Вторжения» Федора Бондарчука нарисовали героев фильма

Зрители нового фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» нарисовали героев российского блокбастера. Рисунки поклонников киноленты опубликованы в официальном аккаунте картины в Instagram.

«Один из удивительных эффектов, ощущаемый после выхода фильма — волна ответного творчества от зрителей», — говорится в описании поста.

Среди выложенных в сеть работ зрителей отмечены концептуальная олдскульная афиша, размещенная в одном из российских кинотеатров, а также портреты актеров, написанные поклонниками.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более одного миллиарда рублей при бюджете в 380 миллионов. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Вторжение» Бондарчука обошел в российском прокате финал «Звездных войн». Отечественный фантастический блокбастер уже посмотрели два миллиона зрителей.