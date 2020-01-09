  1. Пятый канал
  4. Зрители «Вторжения» Федора Бондарчука нарисовали героев фильма

Зрители «Вторжения» Федора Бондарчука нарисовали героев фильма

, 10:51 | Василий Заика Фото 342

Рисунки поклонников российского блокбастера опубликованы в официальном аккаунте кинокартины в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; Instagram @invasion_film

Тема:
Фильм Вторжение 33

Зрители нового фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» нарисовали героев российского блокбастера. Рисунки поклонников киноленты опубликованы в официальном аккаунте картины в Instagram.

«Один из удивительных эффектов, ощущаемый после выхода фильма — волна ответного творчества от зрителей», — говорится в описании поста.

Среди выложенных в сеть работ зрителей отмечены концептуальная олдскульная афиша, размещенная в одном из российских кинотеатров, а также портреты актеров, написанные поклонниками.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более одного миллиарда рублей при бюджете в 380 миллионов. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Вторжение» Бондарчука обошел в российском прокате финал «Звездных войн». Отечественный фантастический блокбастер уже посмотрели два миллиона зрителей.

Тема:
Фильм Вторжение 33
9 янв
«Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн»
8 янв
«Российское кино показывает мировой уровень»: немецкий режиссер о «Вторжении»
8 янв
Киновед заявил, что успех «Вторжения» определит интерес к российской фантастике
8 янв
Создатели «Вторжения» рассказали о специальной подготовке актеров
8 янв
«Такого еще не было»: автор спецэффектов «Вторжения» открыл секрет их создания
7 янв
Художник по мотивам фильма «Вторжение» нарисовал каллиграффити в Москве
7 янв
Крюков оценил финал фильма «Вторжение»
6 янв
«Реально понравилось»: Саша Спилберг в восторге от фильма «Вторжение»
6 янв
Киновед отметил актуальность затронутых во «Вторжении» тем
6 янв
Петербургский художник создал эффектное граффити по мотивам «Вторжения»

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

10:59
Россияне после четвертого этапа ралли «Дакар» заняли весь пьедестал
10:51
Зрители «Вторжения» Федора Бондарчука нарисовали героев фильма
10:43
В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права
10:31
Брошенный женою Башаров улетел в Альпы с дочерью
10:23
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
10:12
Пять жутких и загадочных смертей XX века, не раскрытых до сих пор

Сейчас читают

Шпица выложила фото в купальнике и поразилась «озабоченности» поклонников
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]