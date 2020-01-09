Авиаэксперт прокомментировал версии СНБО Украины о крушении Boeing в Иране

Российский авиаэксперт, экс-сотрудник Опытно-конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич прокомментировал версии крушения Boeing-737 в Иране, которые рассматривает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщают «Известия».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы в Иране. По его словам, самолет мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, из-за взрыва двигателя по техническим причинам, столкновения с беспилотным аппаратом или другим летающим объектом, либо после теракта на борту.

В беседе с изданием специалист заявил, что каждая из версий имеет право на существование. Лукашевич отметил, что техническая неисправность двигателя вполне могла стать причиной крушения самолета. Пожар мог возникнуть из-за утечки топлива. Но в таком случае возгорание не приводит к перебоям в радиосвязи, о которых сообщали в Организации гражданской авиации Ирана. Известно, что пилоты сразу после взлета не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом.

Говорить о версии с попаданием ракеты в самолет можно будет только после результатов экспертизы, считает авиаэксперт. По его словам, публикации в сети с обломками ракеты в районе места катастрофы еще ничего не доказывает. Специалисты смогут сделать такое утверждение, если найдут поражающие элементы осколочно-фугасной боевой части в телах пассажиров, в багаже и в конструкции лайнера. Также он добавил, что, если эта ракета сбила самолет, то она должна лежать не менее, чем в четырех километрах от обломков.

«Она не может лежать среди обломков или рядом с ними. Если ракета находится среди обломков, ее подбросили — 100%», — подчеркнул Лукашевич.

Теракт, как причину, невозможно пока ни доказать, ни опровергнуть. Взрыв от удара самолета о землю уничтожил следы. Авиаэксперт отмечает, что в данном случае потребуется «более углубленный анализ».

«Сейчас надо собрать обломки, сделать выкладку, и по ней будет понятно, где случился пожар и что горело. Вдобавок необходимы данные с черных ящиков. После этого можно будет судить более основательно», — заключил эксперт.

Еще одна версия авиакатастрофы — столкновение Boeing-737 с беспилотником. Но в этом случае причастность дрона к произошедшему не объясняет утверждение иранских властей о том, что у самолета сразу после взлета пропала связь.

«Радиосвязь — очень надежная система. У летчиков может отказать все что угодно, но у них должна быть возможность сообщить об этом на землю», — добавил специалист.

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта в Тегеране. Согласно официальным данным, погибли 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и 9 членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы Boeing-737 под Тегераном.