СНБО Украины не смогло выделить основную версию крушения лайнера МАУ

Сразу несколько версий — от технической неисправности до столкновения с беспилотником рассматривается в качестве причин крушения украинского Boeing в Иране, но нет основной. Известно точно — пожар на борту начался еще до падения лайнера. Это подтверждают записи камер наблюдения — видно, как темноту озаряет яркая вспышка, а потом разлетаются огненные обломки. Есть данные, что пилоты пытались развернуть борт. Однако, информации о неполадках от экипажа не поступало.

Дмитрий Вахницкий собрал всю информацию к этому часу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп озвучил свое мнение по поводу крушения Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».