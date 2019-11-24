Неугомонные подписчики припомнили Наталье Бочкаревой скандал с наркотиками

Находящаяся под следствием по делу о наркотиках актриса Наталья Бочкарева подразнила своих поклонников в Instagram сексуальным фото, на котором она позирует в белой мужской рубахе на голое тело.

«Спокойной ночи, дорогие мои люди! Сладких снов», — подписала снимок артистка.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Большинство подписчиков оценили образ и отозвались на пост 39-летней Бочкаревой комплиментами.

«Ууухх, да тут ночь не может быть спокойна!»

«Наташа, вы шикарна!»

«Какая тут спокойная ночь после такого фото!

«Что-то трусов не видно…» — пишут фанаты.

Однако несколько пользователей иронично припомнили артистке скандал, когда 28 сентября она была задержана в центре Москвы с запрещенным веществом. Тогда сообщалось, что пакетик с кокаином был обнаружен у Бочкаревой в трусах.

«Опять в трусах все спрятала, а? Рубаха не поможет», — пошутил один из комментаторов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Бочкарева потребовала прекратить портить ей жизнь, называть наркоманкой и просто подождать результатов расследования.