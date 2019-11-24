  1. Пятый канал
  4. Неугомонные подписчики припомнили Наталье Бочкаревой скандал с наркотиками

Неугомонные подписчики припомнили Наталье Бочкаревой скандал с наркотиками

, 14:31 | Светлана Александрова Фото 6 071

Язвительные комментарии появились под сексуальным фото актрисы в рубахе на голое тело.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 45

Находящаяся под следствием по делу о наркотиках актриса Наталья Бочкарева подразнила своих поклонников в Instagram сексуальным фото, на котором она позирует в белой мужской рубахе на голое тело.

«Спокойной ночи, дорогие мои люди! Сладких снов», — подписала снимок артистка.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Большинство подписчиков оценили образ и отозвались на пост 39-летней Бочкаревой комплиментами.

«Ууухх, да тут ночь не может быть спокойна!»

«Наташа, вы шикарна!»

«Какая тут спокойная ночь после такого фото!

«Что-то трусов не видно…» — пишут фанаты.

Однако несколько пользователей иронично припомнили артистке скандал, когда 28 сентября она была задержана в центре Москвы с запрещенным веществом. Тогда сообщалось, что пакетик с кокаином был обнаружен у Бочкаревой в трусах.

«Опять в трусах все спрятала, а? Рубаха не поможет», — пошутил один из комментаторов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Бочкарева потребовала прекратить портить ей жизнь, называть наркоманкой и просто подождать результатов расследования.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 45
16 нояб
«Не бывает плохого пиара!» Бочкарева высказалась после задержания с кокаином
15 нояб
Наталья Бочкарева развеяла слухи об отнятом бизнесе
12 нояб
«Отошла»: Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания
10 нояб
«Не ужинаю»: Наталья Бочкарева раскрыла секреты красоты и стройности
22 окт
Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает рассказать все
18 окт
«Вплоть до ареста»: адвокат пояснил, чем грозят Бочкаревой регулярные неявки в суд
18 окт
Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год восемь месяцев
17 окт
Новые подробности в деле Бочкаревой: актрису могли подставить
16 окт
Лена Миро жестко раскритиковала Наталью Бочкареву за неявку в суд
15 окт
Повторное рассмотрение дела Бочкаревой состоится 18 октября

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]