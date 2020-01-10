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После просмотра «Вторжения» россияне массово заинтересовались фантастическими квестами

, 7:53 Эфирная новость 36

Кассовые сборы фильма Федора Бондарчука бьют рекорды.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 42

В российских кинотеатрах не стихает ажиотаж вокруг нового фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Ленту по всей стране уже посмотрели более двух миллионов человек. Кассовые сборы бьют рекорды. Новогодние каникулы завершились, но очереди в кинотеатры на просмотр новой киноленты продолжают расти.

«Полные залы каждый день, постоянно спрашивают, расстраиваются, когда говоришь уже, что билетов нет. Покупают уже на следующие дни», - рассказывает Максим Поляков, сотрудник кинотеатра.

«Во-первых, долго ждала. Это вообще такой блокбастер российской фантастики, сумасшедшие спецэффекты, плюс ценности — философский смысл. Мне кажется каждый должен посмотреть», — считает Надежда Макушкина из Калининграда.

Столь масштабную фантастику в России еще не снимали. А потому интерес к отечественному блокбастеру не утихает. На фоне премьеры нового фильма у зрителей вырос интерес к фантастическим квестам. Участники представляют себя в роли героев и погружаются в инопланетный мир.

«В праздники обычно загрузка идет больше и люди отдыхают, хотят играть. Но в этот раз был особенно популярен квест «Чужой». Я думаю, что это все-таки связанно, что мы находимся в киноцентре, и там идет фильм «Вторжение», — рассказал Никита Морев, организатор квеста.

Сейчас фантастический фильм показывают более чем в полутора тысячах кинотеатрах страны. Интерес к блокбастеру только растет, ведь таких впечатляющих спецэффектов в отечественном кино еще не было.

«Вторжение» — это первый российский фильм, в котором инопланетный корабль атакует Землю. И первый фильм, где пришельцы «вторгаются» именно в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Лободы осталась в восторге от «Вторжения».

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