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«Действительно новый уровень!» Продюсер Лободы осталась в восторге от «Вторжения»

, 18:23 | Игорь Рязов Фото 35

Нателла Крапивина похвалила картину Федора Бондарчука за голливудскую графику, великолепных актеров, динамичный сюжет и сценарий.

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Фото, видео: Instagram @natellakrapivina

Тема:
Фильм Вторжение 41

Нателла Крапивина, продюсер певицы Светланы Лободы, осталась в восторге от фильма «Вторжение». Впечатлениями после просмотра она поделилась на своей странице в Instagram.

«Вчера посмотрели „Вторжение“ <…>. Пропустить эту картину я не могла. Во-первых, потому что мне понравилось „Притяжение“. Во-вторых, потому что это картина над которой работала, даже не команда, а целая армия людей», — начала свой пост Крапивина.

Она поздравила режиссера Федора Бондарчука и всю команду создателей с успехом, отметив высокую планку, заданную фильмом.

«Это действительно новый уровень! Ты смотришь блокбастер российского производства и совершенно об этом не думаешь!» — подчеркнула продюсер.

Instagram @natellakrapivina

По ее словам, «Вторжение» получило голливудскую графику, великолепных актеров, а также динамичный сюжет и сценарий, в котором затронуты очень важные и актуальные темы.

«Я горжусь, что наш кинематограф сегодня способен брать на себя такую ответственность и на таком высоком уровне с ней справляться!» — заключила Крапивина.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее кинокритик Николай Никулин объяснил уникальность фильма «Вторжение».

Тема:
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