Старны Запада заблаговременно решили назначить Иран виновным в крушении Boeing-737 украинской компании МАУ. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости. По мнению члена Совета Федерации, оснований, чтобы говорить о попадании ракеты в украинский самолет — нет.

«Это как ситуация с малайзийским Boeing, когда поторопились во всем обвинить Россию, однако никаких доказательств так и не было представлено. Это просто политическая игра», — заявил Джабаров.

Ранее премьер Канады заявил, что Boeing-737 мог быть сбит иранской ракетой случайно.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.