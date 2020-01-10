  1. Пятый канал
  4. Запад заранее решил назначить Иран виновным в трагедии — сенатор Джабаров

Запад заранее решил назначить Иран виновным в трагедии — сенатор Джабаров

, 10:04 | Марина Неруцких 10

По мнению члена Совета Федерации, оснований, чтобы говорить о попадании ракеты в украинский самолет — нет.

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 67

Старны Запада заблаговременно решили назначить Иран виновным в крушении  Boeing-737 украинской компании МАУ. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости. По мнению члена Совета Федерации, оснований, чтобы говорить о попадании ракеты в украинский самолет — нет.

«Это как ситуация с малайзийским Boeing, когда поторопились во всем обвинить Россию, однако никаких доказательств так и не было представлено. Это просто политическая игра», — заявил Джабаров.

Ранее премьер Канады заявил, что Boeing-737 мог быть сбит иранской ракетой случайно.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 67
10 янв
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing
10 янв
Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing
9 янв
Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран
9 янв
Борис Джонсон: Украинский Boeing 737 мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух»
9 янв
Премьер Канады заявил, что Boeing 737 мог быть сбит иранской ракетой случайно
9 янв
Иран отверг версию СНБО Украины о поражении Boeing зенитной ракетой
9 янв
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
9 янв
СНБО Украины не смогло выделить основную версию крушения лайнера МАУ
9 янв
Иранская ЗРС по ошибке сбила украинский Boeing, предположили в США
9 янв
«Техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета в Иране» — Трамп

Читайте также

61.23
-0.68 68.06
-1.32
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Последние новости

10:04
Запад заранее решил назначить Иран виновным в трагедии — сенатор Джабаров
9:58
Алеся Кафельникова выходит замуж?
9:49
Митингующие начали собираться около администрации главы Абхазии
9:39
Израильский самолет экстренно сел в Канаде
9:36
МИД РФ: конфронтация между США и Ираном может возобновиться
9:26
Меган Маркл заметили без обручального кольца

Сейчас читают

Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Полностью обнаженная «британская Кардашьян» на качелях взбудоражила фанатов
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]