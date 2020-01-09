Вот такая зима: Вербы распустились в Петербурге, Кирове и Архангельске

Эпидемии гриппа способствует и аномально теплая зима — почти на всей территории России. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы.

Температура воздуха колеблется около нуля, что на девять градусов выше климатической нормы. Непривычно тепло для января и в Петербурге. Накануне был побит абсолютный температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс шести градусов.

«Сразу после Рождества можно вербное воскресенье отмечать», — пишут пользователи соцсетей, выкладывая фотографии распустившейся вербы в Москве, Петербурге, Кирове, Архангельске.

Даже знаменитых сибирских морозов сейчас нет. В регионе температура выше средней на 20 градусов.

В Красноярске началось таяние снега, лед на реках не встал, из берегов вышел Енисей. Подтоплены дороги и несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Гидрометцентре сказали об аномально теплой погоде по всей России.