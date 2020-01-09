  1. Пятый канал
  4. Вот такая зима: Вербы распустились в Петербурге, Кирове и Архангельске

Вот такая зима: Вербы распустились в Петербурге, Кирове и Архангельске

, 7:54 Эфирная новость 15

В Северной столице был побит абсолютный температурный рекорд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Paul Miguel; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4154

Эпидемии гриппа способствует и аномально теплая зима — почти на всей территории России. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы.

Температура воздуха колеблется около нуля, что на девять градусов выше климатической нормы. Непривычно тепло для января и в Петербурге. Накануне был побит абсолютный температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс шести градусов.

«Сразу после Рождества можно вербное воскресенье отмечать», — пишут пользователи соцсетей, выкладывая фотографии распустившейся вербы в Москве, Петербурге, Кирове, Архангельске.

Даже знаменитых сибирских морозов сейчас нет. В регионе температура выше средней на 20 градусов.

В Красноярске началось таяние снега, лед на реках не встал, из берегов вышел Енисей. Подтоплены дороги и несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Гидрометцентре сказали об аномально теплой погоде по всей России.

Тема:
Погода 4154
7 янв
В Гидрометцентре рассказали об аномально теплой погоде по всей России
4 янв
В Петербург пришел долгожданный снег
31 дек
Не менее 200 рейсов отменены в аэропортах Канады из-за разрушительного шторма
31 дек
Прогноз погоды на Новый год и праздничные дни для всех регионов страны
31 дек
Ученые предрекли планете скорую климатическую катастрофу
30 дек
Сильнейшие магнитные бури ожидаются в канун Нового года
30 дек
Непогода бушует на всей территории России
30 дек
Уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
30 дек
Десятки регионов России накроют метели и ураганный ветер
29 дек
Снегопад обрушился на Петербург

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

8:03
«Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн»
7:54
Вот такая зима: Вербы распустились в Петербурге, Кирове и Архангельске
7:43
«Нюша номер два»: Певица показала, как поет ее годовалая дочь — видео
7:35
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
7:28
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Иванова
7:23
Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна

Сейчас читают

Опубликованы фото последствий ракетных ударов Ирана по базам США
Западные спецслужбы склоняются к одной версии катастрофы Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]