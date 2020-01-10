МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing-737. Как сообщает ТАСС, такой ответ дали в пресс-службе МАК в ответ на запрос агентства. Между тем, Иран пока не обращался в МАК с данным вопросом.