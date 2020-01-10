Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing-737. Как сообщает ТАСС, такой ответ дали в пресс-службе МАК в ответ на запрос агентства. Между тем, Иран пока не обращался в МАК с данным вопросом.
МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране
Сегодня, 14:19 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 33
Тегеран пока не обращался в МАК по поводу содействия в расследовании крушения Boeing.
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