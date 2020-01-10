  1. Пятый канал
  4. МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране

МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране

, 14:19 | Марина Неруцких Срочная новость 33

Тегеран пока не обращался в МАК по поводу содействия в расследовании крушения Boeing.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 75

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing-737. Как сообщает ТАСС, такой ответ дали в пресс-службе МАК в ответ на запрос агентства. Между тем, Иран пока не обращался в МАК с данным вопросом.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 75
10 янв
Появилось новое видео крушения Boeing-737 под Тегераном
10 янв
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
10 янв
Украинский Boeing-737 в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами — CNN
10 янв
Иран пообещал допустить все стороны к расследованию крушения украинского Boeing
10 янв
Помпео не исключил, что украинский Boeing потерпел крушение из-за неисправности
10 янв
Версия о попадании ракеты в украинский самолет пока не подтверждена — Зеленский
10 янв
Франция предложила Ирану помощь в расследовании крушения украинского Boeing
10 янв
Запад заранее решил назначить Иран виновным в трагедии — сенатор Джабаров
10 янв
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing
10 янв
Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing

Читайте также

61.23
-0.68 68.06
-1.32
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Последние новости

14:45
«Лень бриться»: Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами
14:38
Выдавливали из рожениц детей: СК изучает жуткие подробности из роддома в Москве
14:25
Продолжение «Вторжения»: пришельцы-водяные, новый Иствуд и птица-шпион
14:19
МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране
14:13
Принц Гарри и Меган Маркл больше не в королевской семье: что будет дальше?
14:11
Появилось новое видео крушения Boeing-737 под Тегераном

Сейчас читают

Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]