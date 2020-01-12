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День Анисьи зимней: что можно и что нельзя делать 12 января

, 1:25 | Василий Заика Видео 142

Православные христиане в этот день почитают память святой Анисии Солунской, пострадавшей за веру при императоре Максимиане.

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Фото, видео: Wikimedia.org; www.globallookpress.com / Xinhua, Tolga Adanali, ren, imagebroker/Anju, Terry Pierson, Hans Blossey

Тема:
Погода 4159

Православные верующие 12 января почитают память святой Анисии Солунской, которая пострадала за веру во времена правления императора Максимиана. Мученица жила в христианской семье в греческом городе Салоники. Когда ушли из жизни ее родители, Анисия раздала имущество нищим. Свою собственную жизнь она стала проводить в посте и молитве.

Однажды по дороге в храм Анисию остановил римский воин и предложил отправиться на языческий праздник. Возмущенный отказом девушки, мужчина попытался ее схватить и сорвать покрывало с головы. Анисия оттолкнула воина, плюнула ему в лицо и произнесла: «Да запретит тебе, дьявол, господь мой Иисус Христос». Римлянин выхватил меч и пронзил девушку насквозь.

Тело мученицы было предано земле за городом. Впоследствии на ее могиле был воздвигнут молитвенный дом. Мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской христиане начали с X века.

12 января обычно бывает холодно и морозно. Люди верили, что если в этот день попросить тепла, то Анисья осерчает, и морозы станут более лютыми. Именно по этой причине на Руси было принято греться и не сетовать на погоду.

Традиции 12 января:

На Анисью в обязательном порядке ели свинину. Наши предки считали, что мясо свиньи символически обозначало богатство и непрерывность жизни. Поэтому в канун Старого Нового года на Руси употребляли его в пищу, чтобы Новый год начинался тем, чем закончился старый — непрерывностью и богатством.

Люди, которые испытывали проблемы с желудком, молились Анисье. Считалось, что святая обязательно поможет.

В давние времена на Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям, где устраивались знатные застолья.

Старые предания гласили, что вечером 12 января нечисть начинала неистовствовать и люди старались любыми путями уберечься от ее воздействия. Если на пороге дома находили платок, это означало, что ведьма нагнала порчу.

Что нельзя делать 12 января:

  • Нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых вам людей
  • Нельзя заниматься шитьем и прясть — иначе это принесет несчастье
  • Нельзя употреблять пищу с солью — приведет к проблемам со здоровьем
  • Нельзя подбирать вещи на перекрестах — к беде

Народные приметы 12 января:

  • Снег в этот день сулит пасмурное лето
  • Дует южный ветер — будет теплое лето и обильный урожай
  • Ветер с запада — реки будут полны рыбы
  • Если 12 января светит солнце — грядет потепление. Вскоре с юга прилетят перелетные птицы
  • Если не видны звезды на небе — поменяется погода

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечь себя от бед 11 января.

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