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  4. «Черная пурга» в Норильске сметает машины с дороги — видео

«Черная пурга» в Норильске сметает машины с дороги — видео

, 10:15 | Марина Неруцких Видео 109

Стихия парализовала город, перекрыты трассы, отменены некоторые авиарейсы.

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Фото, видео: ВКонтакте @norilsk_news, @sibmbk.media; Instagram @julania.emi

Тема:
Погода 4163

Снежная буря, бушующая в Норильске не первый день, парализовала северный город. Жители и гости одного из крупнейших городов Красноярского края в сети пишут о том, что пурга разыгралась не на шутку и активно публикуют весьма показательные кадры.

Штормовое предупреждение в городе ГО и ЧС Норильска объявило еще 9 января. Норильчанам рекомендовано не покидать свои квартиры без особой необходимости.

Региональное ГИБДД приняло решение закрыть трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель. Аэропорт Норильска работает в ограниченном режиме, отменены маршруты нескольких автобусов до аэрогавани.

Горизонтальная видимость на дороге при «черной пурге» составляет не более нескольких метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что климатологи назвали теплую зиму в России следствием глобального потепления.

Тема:
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