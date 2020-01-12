Снежная буря, бушующая в Норильске не первый день, парализовала северный город. Жители и гости одного из крупнейших городов Красноярского края в сети пишут о том, что пурга разыгралась не на шутку и активно публикуют весьма показательные кадры.

Штормовое предупреждение в городе ГО и ЧС Норильска объявило еще 9 января. Норильчанам рекомендовано не покидать свои квартиры без особой необходимости.

Региональное ГИБДД приняло решение закрыть трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель. Аэропорт Норильска работает в ограниченном режиме, отменены маршруты нескольких автобусов до аэрогавани.

Горизонтальная видимость на дороге при «черной пурге» составляет не более нескольких метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что климатологи назвали теплую зиму в России следствием глобального потепления.