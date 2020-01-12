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Климатологи назвали теплую зиму в России следствием глобального потепления

, 9:59 | Анастасия Игонина Видео 33

Ученые предполагают, что изменения климата на планете могут постепенно превратить морозные «русские» зимы в «европейские».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4163

Чрезмерно теплая зима в России стала последствием глобального потепления. Такое мнение озвучили климатологи, которые активно обсуждают данный феномен.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что средняя температура для зимнего периода в стране за последние 30 лет повысила приблизительно на 2,5 градуса. Изменения, подчеркивает он, крайне существенные.

«Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура», — цитирует ТАСС объяснение метеоролога.

Вильфанд сообщил, что климатологи в настоящее время уже обсуждают постепенно появляющееся сходство зимней погоды в России и Европе. Но вести предметный разговор и делать конкретные выводы можно будет только после многолетних наблюдений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем теплая зима опасна для россиян.

Тема:
Погода 4163
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