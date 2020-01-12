Иран создает специальную группу по расследованию крушения украинского Boeing 737

Иран создает специальную группу по расследованию всех обстоятельств крушения украинского Boeing 737 при взлете из аэропорта Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.

Возглавит рабочую группу министр дорог и городского развития. Также в нее войдут ряд министров, включая глав Минобороны, юстиции, внешнеполитического ведомства. Вице-президент подчеркнул, что данная группа будет нести полную ответственность «за расследование причини инцидента, а также за взаимодействие с семьями погибших».

Boeing-737 потерпел крушение при выполнении рейса из Тегерана в Киев 8 января. Изначально Иран отрицал свою причастность к трагедии, однако позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за случившееся. Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Ирана назвал крушение украинского пассажирского лайнера «огромной и непростительной ошибкой».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном.