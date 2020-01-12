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Иран создает специальную группу по расследованию крушения украинского Boeing 737

, 21:59 | Светлана Шевченко Видео 49

Сообщается, что она «будет нести ответственность за расследование причин инцидента, а также за взаимодействие с семьями погибших».

Фото: ТАСС/ZEUS

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 125

Иран создает специальную группу по расследованию всех обстоятельств крушения украинского Boeing 737 при взлете из аэропорта Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.

Возглавит рабочую группу министр дорог и городского развития. Также в нее войдут ряд министров, включая глав Минобороны, юстиции, внешнеполитического ведомства. Вице-президент подчеркнул, что данная группа будет нести полную ответственность «за расследование причини инцидента, а также за взаимодействие с семьями погибших».

Boeing-737 потерпел крушение при выполнении рейса из Тегерана в Киев 8 января. Изначально Иран отрицал свою причастность к трагедии, однако позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за случившееся. Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Ирана назвал крушение украинского пассажирского лайнера «огромной и непростительной ошибкой».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном.

Тема:
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