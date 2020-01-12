Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном

Размер компенсационных выплат будет определен в ходе переговоров между Украиной и Ираном. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам (Ирану и Украине — ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», — заявил Резаифар.

Чиновник отметил, что страховка Boeing покрывает ущерб, причиненный самолету, пассажирам и их багажу. Однако она предусматривает случаи, когда катастрофа произошла по ошибке экипажа. Поэтому в данном случае требуется провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации.