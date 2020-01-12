  1. Пятый канал
  4. Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном

Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном

, 15:12 | Марина Неруцких Срочная новость 13

Об этом заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 124

Размер компенсационных выплат будет определен в ходе переговоров между Украиной и Ираном. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам (Ирану и Украине — ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», — заявил Резаифар.

Чиновник отметил, что страховка Boeing покрывает ущерб, причиненный самолету, пассажирам и их багажу. Однако она предусматривает случаи, когда катастрофа произошла по ошибке экипажа. Поэтому в данном случае требуется провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 124
12 янв
Глава Казахстана оценил признание Ираном вины в авиакатастрофе
12 янв
«Фактор политики США»: Политолог прокомментировал массовые протесты в Иране
12 янв
Посол Британии в Иране был задержан за организацию протестов
12 янв
Расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing-737 будет вестись на Украине
11 янв
Массовые протесты после авиакатастрофы с Boeing 737 проходят в Иране
11 янв
Пушков назвал «диагнозом» призыв Турчинова привлечь Россию за гибель Boeing-737
11 янв
Зеленский: Украина и Иран договорились о начале расшифровки «черных ящиков» Boeing-737
11 янв
Глава СНБО Украины: опознано 30% тел погибших при крушении Boeing-737
11 янв
Киев назвал катастрофу со сбитым Boeing умышленным убийством
11 янв
В Киеве призвали наказать Москву за сбитый Ираном Boeing

Читайте также

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

15:21
Галине Польских потребовалась экстренная помощь врачей
15:16
Букмекеры назвали фаворита в поединке Макгрегора против Серроне
15:12
Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном
15:00
Новые детали нападения на «Короля мерседесов» Людвига Байсера в Москве
14:49
В аэропорту Женевы объяснили, почему произошла массовая эвакуация пассажиров
14:46
«Амазонка»: жена внука Пугачевой снялась в бикини в джунглях

Сейчас читают

«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню
Видео: Екатерина Шпица выскочила из воды, чтобы показать подписчикам краба
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]