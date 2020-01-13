Жарко, потому что земли много: синоптики объяснили потепление в России

У нас так жарко – потому что земли много. Синоптики объяснили, почему морозные «русские зимы» превратились в теплые «европейские».

А только за последние 30 лет зимняя температура у нас в среднем повысилась на два с половиной градуса. Вроде немного, но февраль, чувствуется как март, а декабрь, как ноябрь.

А все потому, что Мировой океан, который покрывает большую часть планеты, долго нагревается, долго остывает и скачки температуры над ним не заметны. А над сушей, которая быстро нагревается и быстро остывает, наоборот. Россия, как мы помним это 1\8 часть суши планеты. Вот поэтому у нас потеплело сильнее, чем у других.

Кому от этого плохо – любителям зимних забав и сезонному бизнесу. Лыжные курорты, продавцы одежды, особенно шуб, производители зимних шин в замешательстве. Но с другой стороны – экономия на отоплении, снегоуборочная техника отдыхает, в парках и зоопарках больше посетителей.

Плюсы и минусы аномального зимнего плюса в России подсчитал Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погоде в центральной части России в конце января.