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Жарко, потому что земли много: синоптики объяснили потепление в России

, 22:18 Эфирная новость 46

Только за последние 30 лет зимняя температура в среднем повысилась на два с половиной градуса.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4167

У нас так жарко – потому что земли много. Синоптики объяснили, почему морозные «русские зимы» превратились в теплые «европейские».

А только за последние 30 лет зимняя температура у нас в среднем повысилась на два с половиной градуса. Вроде немного, но февраль, чувствуется как март, а декабрь, как ноябрь.

А все потому, что Мировой океан, который покрывает большую часть планеты, долго нагревается, долго остывает и скачки температуры над ним не заметны. А над сушей, которая быстро нагревается и быстро остывает, наоборот. Россия, как мы помним это 1\8 часть суши планеты. Вот поэтому у нас потеплело сильнее, чем у других.

Кому от этого плохо – любителям зимних забав и сезонному бизнесу. Лыжные курорты, продавцы одежды, особенно шуб, производители зимних шин в замешательстве. Но с другой стороны – экономия на отоплении, снегоуборочная техника отдыхает, в парках и зоопарках больше посетителей.

Плюсы и минусы аномального зимнего плюса в России подсчитал Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погоде в центральной части России в конце января.

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