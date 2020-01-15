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Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

, 10:08 | Валентин Черников Видео 49

Главный метеоролог России Роман Вильфанд спрогнозировал на ближайшие пять дней отклонение от климатической нормы на 12 градусов в большей части России.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Тема:
Погода 4170

В большей части России ожидается отклонение от климатической нормы на 12 градусов в ближайшие пять дней. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. Главный метеоролог страны при этом отметил, что подобное бывает нечасто.

«Для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме», — отметил Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы ЦФО, включая Москву, и Поволжье. Плюс 12 градусов, в том числе, ожидается в Красноярском, Хабаровском крае и на юге Якутии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме объяснили аномально теплую зиму в России климатическим оружием США.

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