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  4. В Госдуме объяснили аномально теплую зиму в России климатическим оружием США

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму в России климатическим оружием США

, 22:28 | Алиса Старжевская Видео 99

Алексей Журавлев утверждает, что американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, ТАСС /Карпухин Сергей, /Шарифулин Валерий, /Щербак Александр, /Смитюк Юрий, /Ковалев Петр

Тема:
Погода 4169

Жители России не перестают удивляться теплой погоде по всей стране. Однако у депутата Госдумы Алексея Журавлева есть логичное объяснение этому явлению. В интервью радиостанции «Говорит Москва» парламентарий заявил, что аномальная зима — это результат применения климатического оружия США.

«Я не исключаю (такую возможность — Прим. ред.). Сегодня Америка в передовых технологиях использует все, что только можно», — объясняет Журавлев.

Депутат вспоминает, что ранее США уже использовала такой тип оружия во Вьетнаме. Америка вопреки международному запрету продолжает его разработку. Он отмечает, что они проводят испытания под видом исследований.

«Если она (вечная мерзлота — Прим. ред.) сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — утверждает парламентарий.

Алексей Журавлев подчеркивает, что Россия пострадает из-за использования оружия сильнее всего.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые температурные рекорды ожидаются в России.

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