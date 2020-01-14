В Госдуме объяснили аномально теплую зиму в России климатическим оружием США

Жители России не перестают удивляться теплой погоде по всей стране. Однако у депутата Госдумы Алексея Журавлева есть логичное объяснение этому явлению. В интервью радиостанции «Говорит Москва» парламентарий заявил, что аномальная зима — это результат применения климатического оружия США.

«Я не исключаю (такую возможность — Прим. ред.). Сегодня Америка в передовых технологиях использует все, что только можно», — объясняет Журавлев.

Депутат вспоминает, что ранее США уже использовала такой тип оружия во Вьетнаме. Америка вопреки международному запрету продолжает его разработку. Он отмечает, что они проводят испытания под видом исследований.

«Если она (вечная мерзлота — Прим. ред.) сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — утверждает парламентарий.

Алексей Журавлев подчеркивает, что Россия пострадает из-за использования оружия сильнее всего.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые температурные рекорды ожидаются в России.