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  4. «То ли лыжи не едут…»: самарскому спортсмену пришлось бежать на лыжах по траве

«То ли лыжи не едут…»: самарскому спортсмену пришлось бежать на лыжах по траве

, 19:11 | Сергей Зеленский Видео 21

Ровно в середине календарной зимы в области наблюдается тотальный дефицит снега.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mathias Bergeld, nourlnews

Тема:
Погода 4171

Аномально теплая зима в центральной полосе России вынуждает любителей спорта проявлять чудеса находчивости. В Самарской области ровно в середине календарной зимы температура держится на отметке чуть менее ноля градусов, а снега выпало крайне мало.

Но истинных любителей бега на лыжах этим не запугать. В сети появилось видео, на котором мужчина в соответствующей экипировке на приличной скорости съезжает со склона.

Но вдруг снег неожиданно заканчивается, а разогнавшийся спортсмен, в силу накопленной при спуске инерции, вынужден на лыжах продолжить свой бег, но уже по прошлогодней траве.

При этом на кадрах видно, что снежного покрова в этом районе не было. Судя по всему, его завезли откуда-то специально для любителей спорта.

Ранее Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла.

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