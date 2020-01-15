В Госдуме сочли отставку правительства РФ предсказуемой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (Коммунистическая партия РФ) прокомментировал решение правительства уйти в отставку во главе с Дмитрием Медведевым.

«Сегодня прозвучало президентское послание, на котором о перспективах отставки правительства ничего не говорилось. Но сам характер мер, которые прозвучали, свидетельствовал о том, что предыдущий состав правительства явно не справляется с задачами стабильного развития страны. Это фактически было признано в достаточно обширном блоке послания, который был посвящен социально-демографической проблематике, необходимости решать накопившиеся в этих сферах вопросы», — заявил Новиков МИЦ «Известия».

Ранее 15 января после Послания президента Федеральному Собранию правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Путин предложил и. о. главы Кабмина должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Российский президент поручил правительству продолжать работу до формирования нового Кабмина.