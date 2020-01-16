Лавров об отношении к своей работе: «Всегда честно исполнял свои обязанности»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.

«Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — сказал он на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.

15 января правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. 16 января Госдума утвердила его на пост премьер-министра.

Сергей Лавров возглавляет российский МИД с марта 2004 года.