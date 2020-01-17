Спайк Ли станет первым темнокожим главой жюри в Каннах: что известно о скандальном режиссере?

Американский режиссер Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который возглавит жюри самого престижного в мире Каннского кинофестиваля. Его последний на данный момент полнометражный фильм «Черный клановец» встретил восторженный прием публики — впервые за долгие годы после целого ряда малоудачных работ, провалившихся в прокате и не снискавших высоких оценок у критиков.

Спайк Ли прославился в первую очередь как мастер остросоциального кинематографа. Тематика его фильмов затрагивает сложность межрасовых отношений, социальное неравенство в условиях американского общества и другие важные проблемы. Режиссер впервые громко заявил о себе своим полнометражным дебютом «Ей это нужно позарез», новаторство которого заключалось в отказе от стереотипного подхода к изображению темнокожих людей в кинематографе США в виде сутенеров, торговцев наркотиками, проституток, бандитов и других маргиналов.

Фильм был тепло встречен в Каннах, получив Приз молодежного жюри в 1986 году. Таким образом, Спайк Ли проторил дорогу целому поколению кинематографистов из своей страны, которые привлекли внимание зрителя к социальным проблемам темнокожего населения Америки.

Вместе с тем Спайк Ли неоднократно был замечен в резких и неоднозначных высказываниях на протяжении практически всей своей карьеры. В этом и заключается парадокс выбора главы жюри, которое сделало руководство самого престижного в мире кинофестиваля. Автоматически обезопасив себя от нападок со стороны борцов против расовой дискриминации, Канны в то же самое время сделали ставку на режиссера, склонного к регулярным и зачастую неполиткорректным словесным выпадам против своих коллег по творческому цеху.

Так, в 1989 году, обделенный каннскими наградами Спайк Ли грозился подкараулить главу жюри Вима Вендерса в темном переулке с бейсбольной битой. Также режиссер долгие годы пытается приклеить ярлык расиста на Квентина Тарантино, обвиняя того в маниакальной привязанности к использованию слова на букву «n». При этом Ли высоко ценил «Криминальное чтиво» и даже пригласил своего коллегу на роль актера в своем фильме.

Все поменялось после выхода в прокат «Джеки Браун». В интервью Variety Спайк Ли заявил, что Тарантино не знает меры в употреблении запретного слова, обозначающего темнокожих. Впоследствии он критиковал и другую его картину, а именно «Джанго освобожденный». По его мнению, снимать фильм о рабстве в США в жанре спагетти-вестерна является оскорблением памяти жертв этого позорного явления в истории страны.

В свою очередь, в качестве ответа на очередной выпад в свой адрес Тарантино заявил, что «больше никогда не будет работать с этим ******* сыном».

Досталось за воображаемый расизм и Клинту Иствуду, почетному ковбою Голливуда: Ли посетовал на отсутствие в его картине «Флаги наших отцов» темнокожих персонажей. Иствуд же заявил о своей приверженности историческим фактам и посоветовал коллеге «просто заткнуться». Но, несмотря на скандальный имидж Спайка Ли, руководство Канн может быть уверено в одном: вспыльчивость режиссера определенно придаст фестивальной интриге дополнительную «перчинку».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Стартрек» не станет последним фильмом Квентина Тарантино.

Руслан Ахметов