  1. Пятый канал
  4. «Конечно, не прорубь…» Бузова оригинально поздравила россиян с Крещением из Таиланда

«Конечно, не прорубь…» Бузова оригинально поздравила россиян с Крещением из Таиланда

, 12:27 | Ниса Мурзанаева Видео 2 767

Поп-дива проводит отпуск на экзотическом курорте, однако даже там не забывает о русских традициях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 756

Православные верующие отмечают 19 января один из главных праздников христианства — Крещение Господне. Ольга Бузова вынуждена была встретить торжество на экзотическом курорте в Таиланде. Однако даже за границей певица не стала игнорировать старейшие русские традиции.

Поп-дива опубликовала в Instagram видео, в котором оригинально поздравила россиян с Крещением. На кадрах Ольга Бузова предстала в сиреневом купальнике и по обычаю трижды нырнула под воду с головой.

«Всех православных поздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…», — сказала перед погружением знаменитость.

Позже Ольга Бузова разместила в соцсети пост, в котором пожелала согражданам в этот светлый праздник «мира и добра семьям».

Тем временем, на родине певицы, несмотря на морозы первые верующие уже окунулись в оборудованные крещенские купели. Жителям Санкт-Петербурга и столицы повезло больше других — в этом году там не было холодов, а температура воздуха держится на отметке выше нуля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий.

Тема:
Ольга Бузова 756
18 янв
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
17 янв
Фотошоп или пластика? Фанаты Ольги Бузовой решили, что певица увеличила грудь
17 янв
ТОП-5 одинаковых подарков Дмитрия Тарасова для Бузовой и Костенко
17 янв
Давид Манукян высмеял слухи об избиении Ольги Бузовой
16 янв
Давид Манукян отреагировал на слухи о расставании с Ольгой Бузовой
15 янв
«После устриц и тартаров»: Манукян устроил Бузовой «романтик» с дошираком
15 янв
«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой
15 янв
От мачо до дредастого рэпера: как изменился Давид Манукян за три года
14 янв
Новый бойфренд Ольги Бузовой высмеял любимую за незнание английского языка
14 янв
Сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония

Последние новости

13:33
«Не успел проснуться»: экс-боец UFC объяснил поражение Серроне в бою с Макгрегором
13:19
Видео: Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставили в Киев
13:06
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после долгой комы
12:54
Повара, няни, водители: сколько зарабатывает прислуга звезд в России и за границей
12:41
«Гнались толпой»: избитый охранником ТЦ подросток первым начал драку
12:27
«Конечно, не прорубь…» Бузова оригинально поздравила россиян с Крещением из Таиланда

Сейчас читают

«Конечно, не прорубь…» Бузова оригинально поздравила россиян с Крещением из Таиланда
«Славная девчушка!» 80-летний Эммануил Виторган показал редкое видео с подросшей дочкой
Советы на день Крещения Господня — что важно успеть сделать 19 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]