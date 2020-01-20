Суд рассматривает дело актрисы Бочкаревой, подозреваемой в хранении наркотиков

Преображенский суд Москвы приступил к рассмотрению материалов дела актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином в Москве 28 сентября. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело в соответствии с первой частью статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа звезде сериала «Счастливы вместе», обвиняемой в незаконном хранении наркотиков. Такое решение было мотивировано тем, что знаменитость полностью раскаялась, признала вину, а преступление относится к категории небольшой тяжести.

Если суд согласится с постановлением органов дознания, Бочкарева будет освобождена от уголовной ответственности. В противном случае материалы дела будут возвращены следствию для составления обвинительного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 сентября 2019 года сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла Наталья Бочкарева. Во время досмотра у актрисы был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма. Исследование показало, что в состав вещества входит кокаин.