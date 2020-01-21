Трамп боится поскользнуться и носит противогололедные «лапти»

Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал, что и ему ничто человеческое не чуждо, и на заснеженной дороге падать он не собирается. Прибыв для участия во Всемирном экономическом форуме в заснеженный швейцарский Давос хозяин Белого дома нацепил на свои туфли противогололедные фиксаторы.

На фото очевидцев видно, что Трамп нисколько не робеет от такой уловки, а лишь показывает всем знак рукой, что все «классно».

Donald Trump is ready for Davos, he's wearing snow grippers. pic.twitter.com/zaMSyZx7yB — Elliot Wagland (@elliotwagland) 21 января 2020 г.

Обувь американского лидера не впервые становится предметом пристального внимания. Так, к ботинку Трампа уже не единожды прилипали то салфетка, то туалетная бумага. Но однажды он дважды за неделю оконфузился с зонтом — то никак не мог его сложить перед входом в самолет и бросил на трапе, то лишил укрытия от дождя свою супругу Меланью.

На прошлогоднем форуме в Давосе выступление Виталия Кличко ознаменовалось очередным лингвистическим конфузом. Ступор украинского политика случился на слове «digitalization» («цифровизация»). Произнести его Кличко удалось с третьей попытки при помощи других участников сессии.