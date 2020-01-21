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Трамп боится поскользнуться и носит противогололедные «лапти»

, 16:55 | Сергей Зеленский Фото 64

Президент США прибыл на экономический форум в Давос в странных фиксаторах на ботинках.

Фото: Twitter @elliotwagland

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 44

Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал, что и ему ничто человеческое не чуждо, и на заснеженной дороге падать он не собирается. Прибыв для участия во Всемирном экономическом форуме в заснеженный швейцарский Давос хозяин Белого дома нацепил на свои туфли противогололедные фиксаторы.

На фото очевидцев видно, что Трамп нисколько не робеет от такой уловки, а лишь показывает всем знак рукой, что все «классно».

Обувь американского лидера не впервые становится предметом пристального внимания. Так, к ботинку Трампа уже не единожды прилипали то салфетка, то туалетная бумага. Но однажды он дважды за неделю оконфузился с зонтом — то никак не мог его сложить перед входом в самолет и бросил на трапе, то лишил укрытия от дождя свою супругу Меланью.

На прошлогоднем форуме в Давосе выступление Виталия Кличко ознаменовалось очередным лингвистическим конфузом. Ступор украинского политика случился на слове «digitalization» («цифровизация»). Произнести его Кличко удалось с третьей попытки при помощи других участников сессии.

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 44
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