В Госдепе рассказали об истории с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге рассказал журналистам о случае с неким генерал-майором российских войск, которого якобы «перехватили» в Сирии близ Манбиджа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Джеффри, история имела место более года назад, в то время наблюдались некие «проблемы с предотвращением инцидентов» на территории мухафазы Халеб, где расположен Манбидж.

«В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж», — сообщил политик.

Он также отметил, что далее инцидент был разрешен «по военным каналам».

Джеффри не вдавался в подробности, но подчеркнул, что порядок предотвращения инцидентов с Россией в Сирии с успехом работает уже несколько лет.

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