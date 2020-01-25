  1. Пятый канал
  4. Синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы

Синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы

, 23:14 | Марина Неруцких 29

По прогнозу специалистов, сильные морозы ожидаются только на северо-востоке страны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, Шарифулин Валерий, Джапаридзе Михаил

Тема:
Погода 4192

Синоптики составили прогноз погоды на февраль и март на территории России. Согласно подсчетам специалистов, опубликованных на портале «Метеовести», в последний зимний месяц холодная аномалия температурного режима возможна только на северо-востоке страны. Там может быть на два градуса холоднее, чем обычно. Во всех остальных случаях средние температурные значения в феврале и марте прогнозируются выше, чем обычно на 2 — 4 градуса.

При этом синоптики обещают, что в средних широтах Сибири и в западной части Русской равнины отклонения от нормы окажутся еще существеннее.

«В столице месяц (февраль — Прим.ред.) стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта», — отмечают эксперты.

Даже небольшое похолодание в середине февраля окажется незначительным по сравнению с показателями прошлых лет.

Синоптики также пообещали, что «завершится зима очередным мощным потеплением».

Правда, специалисты оговорились, что это — чистая статистика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Петербургом из-за аномально теплой зимы пошли грибы. Многие жители Северной столицы с удовольствием вернулись к летне-осеннему развлечению — «тихой охоте».

Тема:
Погода 4192
24 янв
Первый снег выпал в Петербурге, а Новосибирск утопает в сугробах
24 янв
Массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада — видео
24 янв
Синоптики обещают россиянам похожий на зиму февраль
22 янв
Роспотребнадзор предупредил россиян о зимней активности клещей
21 янв
Жителей Петербурга предупредили о возможном наводнении
20 янв
В Канаде из-за сильного снегопада объявлено чрезвычайное положение
20 янв
Погода на Крещение в России побила температурные рекорды
20 янв
Жители России отметили Крещение традиционным купанием в купелях
19 янв
«Крещенское тепло»: 19 января в Петербурге назвали самым «жарким» в истории города
19 янв
Врач рассказал, что делать при резких перепадах температуры

Читайте также

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Последние новости

23:38
Девятерым госпитализированным постояльцам московского отеля поставили диагноз
23:28
«Мне с дедом драться?!» — Сергей Харитонов о вызове, брошенном ему Олегом Тактаровым
23:14
Синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы
22:50
Захарова ответила Украине на обвинения в краже Россией чужой истории
22:36
Алену Кравец заподозрили в беременности после фотосессии топлес
22:22
Пятерых постояльцев отеля в Москве с температурой доставили в больницу

Сейчас читают

Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]