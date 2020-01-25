Синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы

Синоптики составили прогноз погоды на февраль и март на территории России. Согласно подсчетам специалистов, опубликованных на портале «Метеовести», в последний зимний месяц холодная аномалия температурного режима возможна только на северо-востоке страны. Там может быть на два градуса холоднее, чем обычно. Во всех остальных случаях средние температурные значения в феврале и марте прогнозируются выше, чем обычно на 2 — 4 градуса.

При этом синоптики обещают, что в средних широтах Сибири и в западной части Русской равнины отклонения от нормы окажутся еще существеннее.

«В столице месяц (февраль — Прим.ред.) стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта», — отмечают эксперты.

Даже небольшое похолодание в середине февраля окажется незначительным по сравнению с показателями прошлых лет.

Синоптики также пообещали, что «завершится зима очередным мощным потеплением».

Правда, специалисты оговорились, что это — чистая статистика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Петербургом из-за аномально теплой зимы пошли грибы. Многие жители Северной столицы с удовольствием вернулись к летне-осеннему развлечению — «тихой охоте».