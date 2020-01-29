Новые рекорды зимы: на Москву идет потепление, а Алтай завалило снегом

Целый город в Алтайском крае оказался отрезан от большой земли из-за метели и плохой видимости. Добраться до Бийска, где проживает больше двухсот тысяч человек сейчас могут разве что спасатели и военные.

Автомобильные трассы в регионе закрываются одна за другой. На дорогах снежные заносы, метель, очень плохая видимость. В десятках школ отменили занятия. А жителей предупреждают об очередной волне снегопадов.

В Новосибирске метели сегодня сменятся сильными морозами. По данным синоптиков температура опустится до минус тридцати градусов. Еще холоднее сегодня будет в Мурманске — до минус сорока. Из-за морозов в некоторых школах отменили занятия младших классов.

А в Москве ждут очередную волну потепления. Вместо снегопадов в столицу придут дожди дождем. По данным синоптиков, только накануне в столице выпало 15% от месячной нормы осадков, что для аномально теплой зимы — рекорд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы.