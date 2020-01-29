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  4. Ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы

Ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы

, 10:07 | Алиса Старжевская 190

Заведующая лабораторией Людмила Паршина рассказала, какая температура будет на территории регионов страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, / Dmitry Chasovitin, /Konstantin Kokoshkin, /Serguei Fomine

Тема:
Погода 4198

Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина предупреждает россиян о сильных морозах. В некоторых городах необъятной родины шкала термометра достигнет 38 градусов ниже нуля, пишет «Российская газета».

По словам Паршиной, резкие похолодания коснутся в основном территории Сибири. Ближе к концу января ночью местами при прояснениях возможно до минус 36 градусов.

А вот в столицу России зима, видимо, пришла ненадолго. В Москве и Московской области до конца недели температура не поднимется выше трех градусов мороза, ожидается небольшой снег.

Самые холодные ночи в Кемеровской области придутся на выходные — в пятницу и субботу столбик термометра резко снизится до 28 градусов ниже нуля.

Понижение температуры ожидается также в центральных районах Якутии, Архангельска и Мурманской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ГИБДД призвали быть особенно бдительными на дороге в период метелей.

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