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«Охота на ведьм не нужна»: Песков о скандальном поздравлении блокадников в Керчи

, 14:48 | Карина Бернтгольц 72

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал поведение чиновников, которые, по мнению общественности, проявили неуважение к ветеранам.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 62

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резонансную ситуацию с поздравлением блокадников в Керчи. Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли говорить в данном случае о хамстве чиновников, представитель Кремля подчеркнул, что в ситуации необходимо разобраться.

«В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то „охота на ведьм“ абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся», — заявил Песков.

Скандал разгорелся после того, как председатель Керченского городского совета Мая Хужина вместе с другими чиновниками в день полного снятия блокады 27 января поздравили 11 ленинградцев, которые сейчас проживают в Крыму. Ветеранам подарили памятные медали и грамоты, а также вручили по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Как уточнила впоследствии сотрудница администрации, это были не булки, а собственноручно испеченные пироги.

Примечательно, что поздравлять ветеранов боевых действий чиновники пришли, не снимая шуб. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшую ситуацию дикой, а последнее сообщение об отзыве заявления «самодурством» и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.

В свою очередь, заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук, оценил историю как унизительную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке.

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Прорыв блокады Ленинграда 62
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