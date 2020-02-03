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Какое предсказание сделал знаменитый американский сурок Фил

, 9:12 Эфирная новость 49

Прогнозы сурка из Пенсильвании сбылись в 40% случаев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christina Horsten; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4206

Весна будет ранней. Во всяком случае, такое предсказание сделал знаменитый американский сурок Фил.

Тысячи туристов по традиции съехались в Пенсильванию, чтобы наблюдать за действом. Разбуженный в день сурка грызун не увидел своей тени, когда его достали из норы. Зверек не испугался и не спрятался обратно. Это значит, что весна не за горами. По данным американских синоптиков, за последние десять лет прогнозы Фила сбылись в 40% случаев.

А вот в зоопарках Москвы и Петербурга сурков будить не стали. Они спят, несмотря на теплую и бесснежную зиму, больше похожую на весну. Зато прогнозы сделали российские синоптики. В ближайшие дни в Смоленске, Брянске, Орле и Воронеже ожидаются новые рекорды — воздух прогреется до семи градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нумеролог объяснил, в чем ошибка молодоженов, поженившихся 02.02.2020.

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