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Боевики обстреливают жилые кварталы Алеппо

, 7:45 Эфирная новость 14

Во время очередной атаки террористов погибла девятилетняя девочка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4540

В настоящий кошмар превратилась жизнь населения Алеппо. Боевики не прекращают попыток захватить город и ведут прицельный огонь по жилым кварталам. Цель — посеять панику и страх среди горожан. В результате последнего минометного удара погибла школьница. Больницы Алеппо переполнены ранеными.

Сирийские военные уверены — террористов направляют и организуют их северный сосед Турция.

За ситуацией на линии соприкосновения следит Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция заявила о «нейтрализации» 76 сирийских солдат в ответ на обстрел в Идлибе.

* — «Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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