Боевики обстреливают жилые кварталы Алеппо

В настоящий кошмар превратилась жизнь населения Алеппо. Боевики не прекращают попыток захватить город и ведут прицельный огонь по жилым кварталам. Цель — посеять панику и страх среди горожан. В результате последнего минометного удара погибла школьница. Больницы Алеппо переполнены ранеными.

Сирийские военные уверены — террористов направляют и организуют их северный сосед Турция.

За ситуацией на линии соприкосновения следит Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция заявила о «нейтрализации» 76 сирийских солдат в ответ на обстрел в Идлибе.

* — «Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.