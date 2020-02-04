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Авиакомпания Utair вводит масштабный комплекс мер против коронавируса

, 13:41 | Карина Бернтгольц 27

Перевозчик инициировал внеплановую дезинфекцию всех самолетов, на которых в течение последних семи дней летали граждане КНР.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima, Cdc/Cdc, Patipat Janthong, Du Zheyu

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Авиакомпания Utair вводит масштабный комплекс санитарных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. В частности, авиаперевозчик начал внеплановую дезинфекцию всех авиалайнеров, на которых в течение последних семи дней летали граждане КНР.

Кроме того, в целях профилактики в самолетах влажные салфетки были заменены на антибактериальные, а обычное мыло — на бактерицидное. Уборка воздушных судов проводится с использованием специальных дезинфицирующих средств.

Среди других мер для предупреждения распространения коронавируса — выдача защитных медицинских масок всем пассажирам международных рейсов.

Строгий контроль за санитарной обработкой помещений будет также введен при производстве бортового питания. В частности, в местах приготовления планируется увеличить количество часов работы бактерицидных ламп, ввести дополнительную санитарную обработку оборудования, посуды и приборов. На всех международных рейсах будет усилен контроль утилизации пищевых отходов.

К настоящему моменту на рейсах авиакомпании не выявлено пассажиров, зараженных новым коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ отправился за российскими гражданами, находящимися в китайском городе Ухань. По предварительным данным, оттуда, помимо россиян, будут эвакуированы несколько граждан СНГ.

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