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Второй самолет ВКС РФ с эвакуированными из Уханя россиянами совершил посадку на аэродроме ВВО

, 4:24 | Ниса Мурзанаева 38

В общей сложности, в санаторий Тюмени из Уханя доставят 147 человек.

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 153

Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 64 людьми на борту, которых эвакуировали из китайского города Ухань, приземлился на аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки воздушное судно вылетит в Тюменскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на дозаправку на аэродроме ВВО сел самолет ВКС, на борту которого находятся 80 человек.

Всех граждан сопровождают медики и специалисты ведомства в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.

В общей сложности, в санаторий Тюмени доставят 147 человек.

На данный момент жертвами нового коронавируса в Китае стали 490 человек, заражены 24,3 тысячи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет ВКС РФ забрал 80 человек из китайского Уханя.

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