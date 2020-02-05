Непогода испытала на прочность жителей Сочи. Только за минувшие сутки там выпало больше месячной нормы осадков. В Лазаревском дороги и дворы замело непроходимыми сугробами. В других районах дождь и сильный ветер. Повалены десятки деревьев. На Мамайском перевале сошел оползень, а недалеко от горнолыжного курорта — лавина. К счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за схода лавины на военно-грузинской дороге автомобиль сорвался в пропасть. В машине находились три человека, погибла женщина — гражданка России. Двое получили серьезные травмы.

А в Турции лавина унесла жизни четырех человек. Еще пятеро пострадали. Люди ехали в микроавтобусе по трассе, которую накрыло снежным потоком. Машина слетела с 40-метрового обрыва. На месте сейчас идет спасательная операция. Несколько десятков человек откапывают авто. Не исключено, что в нем еще могут находиться пассажиры.

Во Франции в эти минуты бушует мощный шторм. На Корсике ураганный ветер раздул лесной пожар на сотни гектаров. Огонь вплотную подходит к жилым домам. С пламенем борются более двухсот пожарных. Сегодня они ждут помощи с материка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Грузии.