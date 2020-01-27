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Стала известна предварительная причина крушения вертолета с Коби Брайантом

, 10:56 Эфирная новость 145

Весь мировой спорт скорбит о гибели спортсмена. Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации сегодня начались с минуты молчания.

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Фото, видео: ТАСС/Prensa Internacional via ZUMA, 5-tv.ru

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Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 7

В Калифорнии в авиакатастрофе погиб один из самых титулованных спортсменов мира, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Американские СМИ сообщили о предварительной причине крушения вертолета - густой туман.

Жертвой авиакатастрофы стала и его 13-летняя дочь Джанна Мария. Из девяти человек, которые находились на борту, не выжил никто. По предварительным данным, пилот из-за сильного тумана врезался в холм неподалеку от Лос-Анджелеса. Брайанту был 41 год.

«Он был воплощенным огнем. Коби горел баскетболом и страстью к победе, как никто другой. И каждый вечер своим огнем он освещал все поле — не многие игроки за всю историю НБА могут похвастаться подобным», — сказал знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс.

Коби Брайант дебютировал он в клубе «Лейкерс» в 1996 году, и выступал за него целых 20 лет. В 2014 году обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов за всю историю НБА.

Свои соболезнования семье погибшего уже выразили многие звезды спорта в их числе форвард «Барселоны» Лионель Месси. А нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, посвятил Коби гол, забитый в матче с «Лиллем».

Ранеее 5-tv.ru сообщал о том, что установлены личности еще четверых человек, погибших с Коби Брайантом и его дочерью.

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