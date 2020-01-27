На борту вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант, находились девять человек

Число погибших в авиакатастрофе в американском штате Калифорния возросло до девяти. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные шерифа округа, на борту вертолета, который разбился в городе Калабасас, находились девять человек — никому выжить не удалось. По первоначальным данным, жертвами трагедии считались пять человек.

Среди погибших знаменитый баскетболист, пятикратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпийских игр Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна Мария, ее товарищ по баскетбольной команде, отец мальчика, пилот и еще четверо человек, чьи личности пока не установлены.

Соболезнования близким погибших уже выразили и многие другие спортсмены, в числе которых президент Российской ферерации баскетбола Андрей Кириленко. В НБА перед матчем состоялась минута молчания. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщение о смерти Коби Брайанта назвал ужасной новостью. А футболист Неймар посвятил гол памяти Брайанта.

Экс-президент США Барак Обама на своей страничке в Twitter назвал Коби Брайанта «легендой», а гибель дочери баскетболиста «душераздирающей».

«Коби был легендой площадки и только начинал делать то, что стало бы для него столь же значимой второй попыткой. Потерять Джианну — еще более душераздирающее (событие — Прим.ред.) для нас как родителей. Мы с Мишель посылаем нашу любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайанта в этот немыслимый день», — написал Обама в Twitter.

Между тем по словам очевидцев, перед тем, как двигатель вертолета заглох, они слышали, как машина какое-то время вертелась в воздухе. После она упала на землю на склоне холма и загорелась.