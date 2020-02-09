  1. Пятый канал
  4. Французский авианосец подошел к Сирии на расстояние авиаудара

Французский авианосец подошел к Сирии на расстояние авиаудара

, 1:44 | Игорь Рязов 64

На авианосце «Шарль де Голль» размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и три вертолета.

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

Тема:
Война в Сирии 4553

Атомный авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции подошел к Сирии на расстояние, с которого его палубная авиация может наносить удары по территории САР и соседнего Ирака. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на новые космические снимки европейского спутника Planetscope.

Авианосец возглавляет ударную группу ВМС Франции, действующую в Восточном Средиземноморье. Сейчас он курсирует на расстоянии 120 километров от авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Судно вышло 22 января с базы в Тулоне. Его задача — оказать поддержку французским военным, которые проводят в Сирии операции против запрещенной в России террористической организации ИГ*.

На борту авианосца размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye и три вертолета.

В состав французской ударной группы, которую возглавляет «Шарль де Голль», входят два ракетных фрегата, атомная подлодка, судно снабжения, а также фрегат ВМС Греции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиаудары по Сирии нанесли военные Израиля. В Минобороны РФ сообщили, что из-за этого чуть не разбился пассажирский самолет.

* — организация запрещена на территории РФ.

Тема:
Война в Сирии 4553
7 февр
Как встречали российских детей, эвакуированных из Сирии
7 февр
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в семьи своих родственников
7 февр
Подробности авиаудара Израиля по Сирии, из-за которого чуть не разбился пассажирский самолет
7 февр
Кузнецова с 26 российскими детьми из Сирии прибыли в медцентр в Москве
7 февр
Израильские истребители при авиаударе по Сирии едва не поставили под огонь гражданский самолет
7 февр
Самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье
6 февр
Омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов
5 февр
Боевики обстреляли самодельными фугасами сирийский Алеппо
5 февр
Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии
4 февр
В Минобороны опровергли сообщения об обстреле российских военных в Алеппо

Читайте также

-1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Последние новости

2:43
«Мне жалко Любовь»: Распутина встала на сторону Успенской в скандале с дочерью
2:18
Взрывы слышны в ТЦ Таиланда, где находится мужчина, убивший 20 человек
1:44
Французский авианосец подошел к Сирии на расстояние авиаудара
1:16
Ирина Муравьева боялась давать интервью из-за страха перед родителями
0:46
Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля
0:31
Горняков эвакуируют в Норильске из-за пожара в забое

Сейчас читают

Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]