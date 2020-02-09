Французский авианосец подошел к Сирии на расстояние авиаудара

Атомный авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции подошел к Сирии на расстояние, с которого его палубная авиация может наносить удары по территории САР и соседнего Ирака. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на новые космические снимки европейского спутника Planetscope.

Авианосец возглавляет ударную группу ВМС Франции, действующую в Восточном Средиземноморье. Сейчас он курсирует на расстоянии 120 километров от авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Судно вышло 22 января с базы в Тулоне. Его задача — оказать поддержку французским военным, которые проводят в Сирии операции против запрещенной в России террористической организации ИГ*.

На борту авианосца размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye и три вертолета.

В состав французской ударной группы, которую возглавляет «Шарль де Голль», входят два ракетных фрегата, атомная подлодка, судно снабжения, а также фрегат ВМС Греции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиаудары по Сирии нанесли военные Израиля. В Минобороны РФ сообщили, что из-за этого чуть не разбился пассажирский самолет.

* — организация запрещена на территории РФ.