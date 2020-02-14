Сирийская ПВО отразила атаку Израиля на Дамаск

Этой ночью столица Сирии снова подверглась ракетной атаке. Как сообщают СМИ, серию ударов по Дамаску нанесли израильские самолеты.

В воздушное пространство соседней страны они не вторгались. Ракеты были выпущены со стороны Голанских высот.

Сирийским ПВО удалось сбить несколько боеголовок. О разрушениях и жертвах в результате бомбардировки — не сообщается. Также пока не известны и цели атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отражении атаки дронов на авиабазу Хмеймим при помощи «Панцирь-С».