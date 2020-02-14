Сирийская ПВО отразила атаку Израиля на Дамаск
Ракеты были выпущены со стороны Голанских высот.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: ТАСС/Ammar Safarjalani via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Этой ночью столица Сирии снова подверглась ракетной атаке. Как сообщают СМИ, серию ударов по Дамаску нанесли израильские самолеты.
В воздушное пространство соседней страны они не вторгались. Ракеты были выпущены со стороны Голанских высот.
Сирийским ПВО удалось сбить несколько боеголовок. О разрушениях и жертвах в результате бомбардировки — не сообщается. Также пока не известны и цели атаки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об отражении атаки дронов на авиабазу Хмеймим при помощи «Панцирь-С».
Нашли ошибку?