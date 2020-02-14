Мощные снегопады накрыли Южно-Сахалинск, Краснодарский край и Карелию

Южно-Сахалинск утром встал в десятибалльных пробках. Регион накрыла метель, из-за которой на дорогах образовалась гололедица. Снегоуборочная техника ситуацию пока не спасает. Синоптики обещают снегопады весь день.

Последствия совсем не южной погоды сейчас устраняют и в Краснодарском крае. Циклон принес в регион грозы, метель, град и смерчи. Все побережье Сочи в снегу. Больше всего досталось горным районам. Непогода не оставила туристам шансов покататься на склонах — горнолыжные трассы пришлось закрыть.

После снегопадов в каток превратились дороги в Карелии и Мурманске. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Такую же погоду сегодня обещают и в столице. В Москве ожидаются снегопады, а температура воздуха поднимется до двух градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что непогода атаковала жителей Кубани.