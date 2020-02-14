Мощные снегопады накрыли Южно-Сахалинск, Краснодарский край и Карелию
Большие сугробы заставили местных жителей стоять в гигантских пробках.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов, 5-tv.ru
Южно-Сахалинск утром встал в десятибалльных пробках. Регион накрыла метель, из-за которой на дорогах образовалась гололедица. Снегоуборочная техника ситуацию пока не спасает. Синоптики обещают снегопады весь день.
Последствия совсем не южной погоды сейчас устраняют и в Краснодарском крае. Циклон принес в регион грозы, метель, град и смерчи. Все побережье Сочи в снегу. Больше всего досталось горным районам. Непогода не оставила туристам шансов покататься на склонах — горнолыжные трассы пришлось закрыть.
После снегопадов в каток превратились дороги в Карелии и Мурманске. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Такую же погоду сегодня обещают и в столице. В Москве ожидаются снегопады, а температура воздуха поднимется до двух градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что непогода атаковала жителей Кубани.
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