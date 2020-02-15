Суда еще не было: мать биатлониста Устюгова об обвинении сына в нарушении антидопинговых правил

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Нюра Незванова
Эксклюзив 23

Ранее появилась информация, что известного спортсмена лишила золотой медали, которую он заработал на Олимпиаде в Сочи.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге Допинговый скандал Олимпиада в Сочи

Мать биатлониста Евгения Устюгова прокомментировала информацию о том, что ее сына признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в 2014 году.

Ольга Устюгова рассказала, что так как суда по делу ее сына не было, то все обвинения в адрес прославленного биатлониста не имеют под собой никакой почвы.

«Еще ни суда, ничего не было», — сказала она «Известиям».

Евгений Устюгов, узнавший о том, что в отношении него возобновили дело о допинговых нарушениях, сам подал в суд Австрии.

Золотую олимпийскую медаль биатлонист получил в составе эстафеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

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