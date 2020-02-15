Суда еще не было: мать биатлониста Устюгова об обвинении сына в нарушении антидопинговых правил

Мать биатлониста Евгения Устюгова прокомментировала информацию о том, что ее сына признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в 2014 году.

Ольга Устюгова рассказала, что так как суда по делу ее сына не было, то все обвинения в адрес прославленного биатлониста не имеют под собой никакой почвы.

«Еще ни суда, ничего не было», — сказала она «Известиям».

Евгений Устюгов, узнавший о том, что в отношении него возобновили дело о допинговых нарушениях, сам подал в суд Австрии.

Золотую олимпийскую медаль биатлонист получил в составе эстафеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.