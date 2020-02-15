Губерниев отреагировал на лишение биатлониста Устюгова золота Олимпиады в Сочи

Ситуацию с лишением золотой медали российского биатлониста Евгения Устюгова прокомментировал Дмитрий Губерниев. Комментатор обратил внимание на то, что признание спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил повлекло печальные последствия для всей страны. Аннулирование его результатов по итогам выступления на сочинской Олимпиаде повлияло на общий результат соревнований.

Instagram @guberniev_dmitry

«Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четверка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр-2014! Весело веселье — тяжело похмелье!» — с сожалением отметил в Instagram Губерниев.

Евгения Устюгова отстранили от соревнований на два года. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU). Запрету участвовать в спортивных состязаниях на два года подверглась и олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону Светлана Слепцова. Оба спортсмена намерены обжаловать это постановление.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать биатлониста Устюгова прокомментировала новость о лишении его золотой медали Олимпиады в Сочи.