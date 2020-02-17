Февральский ливень и мощный снегопад стали причинами транспортного коллапса в Петербурге и Владивостоке
Дорожные заторы принес в Северную столицу шторм «Деннис», а на улицах Владивостока сотни аварий из-за не прекращающегося более суток снегопада.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Влияние шторма «Деннис», который бушует в Европе, сегодня ощутили на себе жители Петербурга. Февральский ливень стал причиной утренних пробок, длина некоторых заторов достигала семи километров. Из-за проблем с ливневой канализацией затопило новые жилые кварталы на севере города.
Огромные лужи на парковках и во дворах. Чтобы добраться до метро, школ и детских садов жителям пришлось доставать резиновые сапоги или надевать на ноги пакеты. Температура обновила максимум за 95 лет — уже рано утром воздух прогрелся до плюс пяти. А в течение дня в Северной столице ожидаются апрельские плюс семь.
А Приморье замело. Больше суток не прекращается снегопад. На улицах Владивостока сотни аварий. Так, на скользкой дороге автовоз потерял управление и протаранил несколько припаркованных иномарок. На крутых спусках машины становятся буквально не управляемыми. Местные жители выкладывают в соцсетях кадры с комментариями, что в городе проходят соревнования в дисциплине «Автокерлинг». Из-за метели не вышли на маршруты автобусы. Отменено 25 междугородных рейсов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения.
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