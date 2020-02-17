Февральский ливень и мощный снегопад стали причинами транспортного коллапса в Петербурге и Владивостоке

Влияние шторма «Деннис», который бушует в Европе, сегодня ощутили на себе жители Петербурга. Февральский ливень стал причиной утренних пробок, длина некоторых заторов достигала семи километров. Из-за проблем с ливневой канализацией затопило новые жилые кварталы на севере города.

Огромные лужи на парковках и во дворах. Чтобы добраться до метро, школ и детских садов жителям пришлось доставать резиновые сапоги или надевать на ноги пакеты. Температура обновила максимум за 95 лет — уже рано утром воздух прогрелся до плюс пяти. А в течение дня в Северной столице ожидаются апрельские плюс семь.

А Приморье замело. Больше суток не прекращается снегопад. На улицах Владивостока сотни аварий. Так, на скользкой дороге автовоз потерял управление и протаранил несколько припаркованных иномарок. На крутых спусках машины становятся буквально не управляемыми. Местные жители выкладывают в соцсетях кадры с комментариями, что в городе проходят соревнования в дисциплине «Автокерлинг». Из-за метели не вышли на маршруты автобусы. Отменено 25 междугородных рейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения.