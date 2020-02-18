Климатическая весна в феврале впервые зафиксирована в двух столицах
В Москве побит температурный рекорд 1949 года. А уникальные для февраля показатели в Петербурге регистрируют уже второй день подряд.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
В Москве самый теплый день зимы. Уже утром воздух прогрелся до четырех с половиной градусов. Побит рекорд 1949 года. Температура на десять градусов выше климатической нормы февраля. А в Петербурге — плюс шесть. И это тоже рекорд. Причем уникальные для февраля показатели в Северной столице фиксируют уже второй день подряд.
«Такая среднесуточная температура, которая наблюдается сейчас на Северо-Западе и в Центре европейской части России, она соответствует первой декаде апреля. То есть, мы не только в весне, мы даже почти в середине весны», — пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Причиной аномальной зимы называют теплые циклоны с Атлантики — почти непрерывный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом.
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