Климатическая весна в феврале впервые зафиксирована в двух столицах

В Москве самый теплый день зимы. Уже утром воздух прогрелся до четырех с половиной градусов. Побит рекорд 1949 года. Температура на десять градусов выше климатической нормы февраля. А в Петербурге — плюс шесть. И это тоже рекорд. Причем уникальные для февраля показатели в Северной столице фиксируют уже второй день подряд.

«Такая среднесуточная температура, которая наблюдается сейчас на Северо-Западе и в Центре европейской части России, она соответствует первой декаде апреля. То есть, мы не только в весне, мы даже почти в середине весны», — пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Такая климатическая весна в феврале зафиксирована впервые за всю историю метеонаблюдений. Причем значительных похолоданий синоптики уже не прогнозируют.

Причиной аномальной зимы называют теплые циклоны с Атлантики — почти непрерывный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярске продлили режим «черного неба».