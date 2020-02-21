Информация о сотнях тысяч сирийских беженцев, пытающихся уйти в Турцию, не соответствует действительности
Сообщения об этом появились после того, как террористы возобновили военные действия в Идлибе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Muhammad; 5-tv.ru
Центр по примирению сторон опроверг информацию о сотнях тысяч беженцев, которые пытаются уйти в Турцию. Сообщения об этом появились после того, как террористы возобновили боевые действия.
Наоборот, как сообщают российские военные, боевики используют мирных жителей как живой щит и блокируют все пути к гуманитарным коридорам. А свободные дороги используют турецкие военные, чтобы перебрасывать тяжелую технику и боеприпасы в Сирию и снабжать ими террористов.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео попытки сирийских боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой в небе над Идлибом.
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