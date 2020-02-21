Информация о сотнях тысяч сирийских беженцев, пытающихся уйти в Турцию, не соответствует действительности

Центр по примирению сторон опроверг информацию о сотнях тысяч беженцев, которые пытаются уйти в Турцию. Сообщения об этом появились после того, как террористы возобновили боевые действия.

Наоборот, как сообщают российские военные, боевики используют мирных жителей как живой щит и блокируют все пути к гуманитарным коридорам. А свободные дороги используют турецкие военные, чтобы перебрасывать тяжелую технику и боеприпасы в Сирию и снабжать ими террористов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео попытки сирийских боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой в небе над Идлибом.