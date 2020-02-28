Джабаров: НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Идлибе, если Турция начнет операцию

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал турецко-сирийские столкновения, произошедшие в ночь на 28 февраля. Сенатор отметил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Идлибе, если Турция там начнет масштабную операцию, в то время как накануне пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития в стране Омер Челик заявил, что Анкара рассчитывает на поддержку североатлантического альянса.

Джабаров также добавил, что неправомерные действия Турции в САР грозят конфликтом между российскими и турецкими военными, это крайне нежелательно. Политик призвал Анкару прекратить действия в Идлибе

«Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Получается, они прикрывают (террористов — Прим.ред), — цитируют сенатора РИА Новости.

Джабаров добавил, что Россия поддерживает сирийскую армию в Идлибе только при противодействии террористам и будет взвешивать каждый шаг, чтобы не навредить.

Ранее 5-сообщал, что в сирийском Идлибе после воздушного удара погибли 33 турецких военных. На фоне этих событий охрана посольства РФ усилена в Анкаре.