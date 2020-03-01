Министр обороны ФРГ призвала усилить давление на лидеров России и Сирии

Усилить давление на Россию и Сирию в связи с ситуацией с беженцами призвала Евросоюз и Америку министр обороны Германии и новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung политик заявила, что ЕС и США должны «вместе усилить давление на Асада и Путина», чтобы «расчистить путь для политических переговоров с целью положить конец ужасной войне в Сирии».

«Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии затрагивает всех», — заключила Крамп-Карренбауэр.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с властями арабской республики. Говоря о ситуации в Идлибе, турецкий президент заявил, его войска не намерены покидать Сирию, пока это не попросит сделать сирийский народ.