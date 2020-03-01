Министр обороны ФРГ призвала усилить давление на лидеров России и Сирии
Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что это «расчистит путь» для политических переговоров об урегулировании конфликта в арабской республике.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Emmanuele Contini via www.imago-, /Anas Alkharboutli
Усилить давление на Россию и Сирию в связи с ситуацией с беженцами призвала Евросоюз и Америку министр обороны Германии и новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung политик заявила, что ЕС и США должны «вместе усилить давление на Асада и Путина», чтобы «расчистить путь для политических переговоров с целью положить конец ужасной войне в Сирии».
«Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии затрагивает всех», — заключила Крамп-Карренбауэр.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с властями арабской республики. Говоря о ситуации в Идлибе, турецкий президент заявил, его войска не намерены покидать Сирию, пока это не попросит сделать сирийский народ.
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