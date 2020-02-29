Температура в Москве зимой побила рекорд, установленный больше 50 лет назад
По словам Романа Вильфанда, такая теплая зима — явление крайне редкое.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Нынешняя зима в столице оказалась самой теплой за весь период метеонаблюдений: она обогнала предыдущую «рекордсменку» сразу на 2,5 градуса по среднемесячной температуре за три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Кроме того, текущая зима побила рекорд, установленный 59 лет назад.
«С 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила минус 2,8 градуса. Сейчас температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса», — отметил Вильфанд.
По словам метеоролога, такой большой отрыв от предыдущего пикового показателя — явление крайне редкое.
«Можно уверенно говорить, что такой теплой зимы еще долго не будет», — подчеркнул Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре «Фобос» не назвали март аномально теплым.
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